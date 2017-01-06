Самсонов: сборная России — лучшая команда на МЧМ, просто где-то не повезло

Голкипер молодёжной сборной России Илья Самсонов прокомментировал победу над Швецией в матче за третье место (2:1 ОТ).
«Эмоциональный матч! Силы покидали уже, эмоции все оставили на льду. Спасибо команде за этот турнир! Считаю, что мы лучшая команда! Где-то нам не повезло просто, но так сложилась судьба.
Во втором периоде дёрнул пах, но ничего страшного, доктора быстро убрали боль, в третьем периоде уже всё в порядке было. Что сказали Гурьянову? «Спасибо!», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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