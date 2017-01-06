Самсонов: сборная России — лучшая команда на МЧМ, просто где-то не повезло

Голкипер молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над Швецией в матче за третье место (2:1 ОТ).«Эмоциональный матч! Силы покидали уже, эмоции все оставили на льду. Спасибо команде за этот турнир! Считаю, что мы лучшая команда! Где-то нам не повезло просто, но так сложилась судьба.Во втором периоде дёрнул пах, но ничего страшного, доктора быстро убрали боль, в третьем периоде уже всё в порядке было. Что сказали Гурьянову? «Спасибо!», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.