Женская сборная России обыграла Австрию на Турнире четырёх наций

Женская сборная России обыграла команду Австрии в заключительном матче на Турнире четырёх наций. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Ранее россиянки уступили сборной Финляндии (2:3) и разгромили команду Швейцарии (8:3).
Австрия — Россия — 2:5 (0:3, 1:0, 0:2)
0:1 — Дергачёва (Гончаренко, Ганеева), 05:06.
0:2 — Смоленцева (Сосина, Баталова), 14:21.
0:3 — Сосина (Шибанова, Смоленцева), 19:58, бол.
1:3 — Байтер (Фазокас, Лопез), 26:55, бол.
1:4 — Штарёва (Дюбанок, Смоленцева), 49:46.
1:5 — Сосина (Дергачёва), 53:40, бол.
2:5 — Альтманн (Кантор, Байтер), 56:43, бол.