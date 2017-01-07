«Аризона» потерпела 9-е поражение подряд, уступив в овертайме «Анахайму»

«Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Хонда-центре» в Анахайме и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.«Дакс» по ходу основного времени дважды выходили вперёд в счёте. Однако на гол Джозефа Крамароссы (7-я минута) «Койотс» ответили точным броском Мартина Ганзала (22), а на шайбу Криса Вагнера (37) — голом Оливера Экман-Ларссона (44). Победу «Анахайму» принёс точный бросок Ондржея Каше на последней минуте овертайма.Это поражение стало для «Аризоны» девятым подряд.