Бут: Новый год в Омске — это здорово, всю неделю город был будто «выключен»

Нападающий «Авангарда»поделился ожиданиями перед матчем с «Локомотивом», который начнётся сегодня в 14:00 мск.«После Нового года мы провели хороший матч с „Витязем“, а вот с „Динамо“ нам немного не повезло. Несмотря на то что работали мы в той игре неплохо, очков не набрали. Но теперь это всё позади, и нам нужно сосредоточиться на „Локомотиве“. Я знаю, это очень крепкая команда. Самое главное в борьбе с этим соперником — не позволять ему показывать свой хоккей. Как только они чувствуют, что навязали свою игру, — становится трудно вернуть инициативу. Поэтому однозначно нельзя позволять „Локомотиву“ создавать голевые моменты. Эта команда надежно действует в обороне, и отыграть у нее, например, два гола будет непростой задачей.Как мне Новый год и Рождество в Омске? Здорово! Всю прошлую неделю город был как будто „выключен“. Люди ждали праздника, они заслужили его, и теперь мы постараемся подарить праздник нашим болельщикам! Надеюсь, сегодня на арене будет такая же отличная атмосфера, как и в предыдущих матчах», — цитирует Бута официальный сайт клуба.