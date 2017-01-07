Меньшиков: «Локомотив» ничем не удивил, всё было так, как разобрали с тренерами

Защитник «Авангарда»после победы над «Локомотивом» (3:2) оценил игру и ответил на вопросы журналистов.«Если честно, в этой домашней серии все соперники классные по-своему. То же „Динамо“ цепляется, как клещи, а „Витязь“ — техничная команда, в том же большинстве, Ярославль — мощная, агрессивная команда. „Локомотив“ особо ничем не удивил, все было так, как разбирали с тренерским штабом. Мы знали, что там есть агрессивные защитники, которые могут сыграть и не по правилам.Пашнин сказал, что шайбу не засчитали неверно? Для этого есть видеогол судья. Для большей успешности в атаке нужно было больше „грузить“ на ворота, добивать, а мы „кружили“ по бортам. Но, в принципе, наши нападающие сыграли здорово — молодцы. Во втором периоде защитники перестали бегать в атаку, думали больше об обороне, один защитник постоянно играл за синей линией. Мы были готовы к контратакам.Сейчас все игры трудные, кто-то бьётся за плей-офф, кто-то — за место повыше в таблице. Проходных игр нет, каждая команда может выиграть. За „Сибирью“ продолжаю следить, она мне как родная, три года там отыграл. Сегодня тоже выиграли — молодцы, почему бы и не сыграть с ними в плэй-офф. Мы не думаем о том, как играет СКА, главное, как себя проявим», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.