Тихонов: надеюсь, СКА начнёт новую победную серию

Нападающий СКАпрокомментировал победу над рижским «Динамо» (6:1), которая позволила питерским «армейцам» прервать четырёхматчевую серию поражений.«Не могу сказать, что игра далась нам легко, всё-таки у нас была не самая лучшая серия. Нам было очень важно выиграть, мы это сделали, и все довольны. Надеюсь, мы начнём новую победную серию. В Риге играть всегда хорошо: атмосфера прекрасная, болельщики громкие. Это, можно сказать, мой родной город, я здесь родился, это тоже приятно», — цитирует Тихонова пресс-служба клуба.