«Аризона» прервала 9-матчевую серию поражений, обыграв «Айлендерс» по буллитам

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева.На 36-й минуте Алан Куик вывел «Айлендерс» вперёд, но Брендан Перлини в заключительной трети восстановил равновесие и позволил своей команде перевести игру в овертайм.Голов с игры зрители больше не увидели. В серии буллитов свои попытки реализовали Радим Врбата и Энтони Дюклер, тогда как Кэл Клаттербак ворота Луи Доминга поразить не смог.