«Авангард» — «Локомотив»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом». Встреча проходила в Омске и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.В составе хозяев дублем сумел отметиться Николай Лемтюгов, ещё один гол на счету Ильи Михеева. У «Локомотива» шайбы забросили Владислав Гавриков и Денис Мосалёв.