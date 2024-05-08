Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству матчей плей-офф с 50+ сейвами

Этой ночью прошёл второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 во втором овертайме.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 54 сейвами. Для 28-летнего вратаря это второй матч Кубка Стэнли, в котором он отразил 50 и более бросков. Ранее Шестёркин сделал 79 сейвов во встрече первого раунда плей-офф НХЛ — 2022 с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 ОТ). Как сообщает пресс-служба лиги, до Шестёркина ещё ни одному голкиперу в истории «Рейнджерс» не удавалось провести два матча Кубка Стэнли с 50+ сейвами.

Всего же в истории клуба из «Нью-Йорка» 50+ сейвов в матче плей-офф, кроме Шестёркина, делали Гамп Уорсли (56), Хенрик Лундквист (54) и Майк Рихтер (50).