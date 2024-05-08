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Голкипер «Колорадо» Георгиев совершил выдающийся сейв в овертайме матча с «Далласом»

Голкипер «Колорадо» Георгиев совершил выдающийся сейв в овертайме матча с «Далласом»
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В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

В начале овертайма российский голкипер «лавин» Александр Георгиев совершил выдающийся сейв, отразив бросок форварда «Далласа» Тайлера Сегина практически по пустым воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, во встрече Георгиев отразил 19 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой.

По ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы. Таким образом, «Колорадо» повёл в серии 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая также в Далласе.

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