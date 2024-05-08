Форвард «Колорадо» Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2024

В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 3:4. Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.

Первую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Таким образом, 29-летний россиянин не уходит со льда без гола уже в шестом матче нынешнего плей-офф подряд.

Ничушкин забросил свою восьмую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ и единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2024. Ближайшим преследователем является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман, на счету которого семь голов в розыгрыше. На третьей строчке ещё один форвард «нефтяников» — Леон Драйзайтль (5).

Список лучших бомбардиров Кубка Стэнли — 2024 можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего плей-офф НХЛ можно ознакомиться тут.