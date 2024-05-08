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«Россия 25» перед матчем со сборной Беларуси в Туле посетит парад Победы

Игроки и тренерский штаб национальной команды «Россия 25» перед матчем со сборной Беларуси в Туле посетят парад, посвящённый Дню Победы.

«Российская команда посетит утром в Туле парад, посвящённый Дню Победы», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФХР.

Напомним, матч между «Россией 25» и сборной Беларуси пройдёт в Ледовом дворце 9 мая и начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 — и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. 6 мая в Омске «Россия 25» победила национальную команду Беларуси со счётом 4:0. Голкипер российской сборной Артемий Плешков провёл три матча «на ноль».

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).