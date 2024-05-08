Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 54 сейва Шестёркина во 2-м матче с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры российского голкипера своей команды Игоря Шестёркина, отразившего 54 броска в сегодняшнем втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).
«Он сыграл фантастически сегодня… Обоим голкиперам пришлось совершать большие сейвы, и игра могла пойти по любому сценарию. Но он сыграл чертовски хорошо», — сказал Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, 28-летний Шестёркин одержал победу во всех шести матчах «Рейнджерс» со старта нынешнего плей-офф.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Всего в шести матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли 28-летний Шестёркин отражал 92,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.
«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая на домашнем льду «Харрикейнз».
- 8 мая 2024
-
07:35
-
07:18
-
07:07
-
06:55
-
06:42
-
06:23
-
06:16
-
06:07
-
05:50
-
05:29
-
05:14
-
03:58
-
03:48
-
03:39
-
02:31
-
02:20
- 7 мая 2024
-
23:55
-
23:35
-
23:10
-
22:45
-
22:20
-
22:00
-
21:35
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:25
-
20:05
-
19:40
-
19:10
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:05