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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 54 сейва Шестёркина во 2-м матче с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры российского голкипера своей команды Игоря Шестёркина, отразившего 54 броска в сегодняшнем втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).

«Он сыграл фантастически сегодня… Обоим голкиперам пришлось совершать большие сейвы, и игра могла пойти по любому сценарию. Но он сыграл чертовски хорошо», — сказал Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 28-летний Шестёркин одержал победу во всех шести матчах «Рейнджерс» со старта нынешнего плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в шести матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли 28-летний Шестёркин отражал 92,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая на домашнем льду «Харрикейнз».