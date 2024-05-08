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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 54 сейва Шестёркина во 2-м матче с «Каролиной»

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 54 сейва Шестёркина во 2-м матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры российского голкипера своей команды Игоря Шестёркина, отразившего 54 броска в сегодняшнем втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).

«Он сыграл фантастически сегодня… Обоим голкиперам пришлось совершать большие сейвы, и игра могла пойти по любому сценарию. Но он сыграл чертовски хорошо», — сказал Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 28-летний Шестёркин одержал победу во всех шести матчах «Рейнджерс» со старта нынешнего плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в шести матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли 28-летний Шестёркин отражал 92,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая на домашнем льду «Харрикейнз».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)     4:3 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 87:24 (5x4)    
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