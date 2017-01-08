Скудра: непростая игра, «Торпедо» обратило внимание на командную психологию

Главный тренер «Торпедо»подвёл итоги после победы в матче с «Барысом» (3:1).«Хотел бы поздравить молодёжную сборную, с бронзой у нас вернулся Кирилл Ураков. С утреннего самолёта сразу же на матч, ему большое спасибо за то, что вышел и сыграл. Очень непростая игра, мы обратили внимание на нашу командную психологию. Мне очень понравился сегодня коллектив, боевой, единый коллектив и на лавке, и на льду. Те удаления, которые мы нахватали, ребята вышли и отработали друг за друга, блокировали броски. Считаю, что это, в принципе, основное, за счёт чего мы выиграли сегодня, мы выиграли за счёт такого сплочённого коллектива», — цитирует Скудру официальный сайт «Барыса».