Шиннимин: «Торпедо» повезло с голами, шайбы отскакивали им на клюшки

Нападающий «Барыса»поделился эмоциями после поражения от нижегородского «Торпедо» (1:3).«Тяжёлая игра для обеих сторон, но, считаю, мы заслуживали лучшего результата, чем получили. Было много шансов забить, вратарь сыграл хорошо. Им повезло в моментах с голами, отскоки прямо на клюшку сопернику. Играем в такой хоккей, боремся за плей-офф. Нужно постараться использовать рикошеты и отскоки в свою пользу.Много времени мы провели в их зоне, создали много моментов. Да, нужно использовать рикошеты, но также создавать свою удачу самим и разыгрывать шайбу, так чтобы забить. Сегодня не получилось, к тому же соперник тяжёлый, они хорошо оборонялись. Нужно отдать им должное, боролись до конца. Мы не смогли переломить ход матча в свою сторону», — цитирует Шиннимина официальный сайт клуба.