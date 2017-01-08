Разин: хочется привлекать местную молодёжь, в «Югре» хороший 1999 год

Главный тренер «Югры»подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (3:1).«Во втором периоде мы действительно переигрывали, но и нас немного подломили удаления. В третьем периоде играли по счёту и немного не дотерпели. Игровая дисциплина на высоком уровне, самоотдача тоже на высоком уровне. Это всё воздалось, и удача к нам повернулась в третьем периоде.Привлечение молодых игроков? Мы вчера посмотрели игру „Мамонтов Югры“. Сегодня, из-за того что Кирилл Беляев ещё не вернулся в Ханты-Мансийск с молодёжного чемпионата мира, вакансия второго игрока была открыта, а мы должны были заявить двух молодых игроков. Решили заявить Попова и Яремчука. И, кстати, Яремчук себя очень хорошо проявил. Нам он понравился, думаю, он останется в команде. Попову давалось меньше шансов, но он и отыграл в «Югре» больше матчей. Вообще, хочу сказать, что здесь очень хороший 1999 год. Местную молодёжь хочется привлекать понемножечку. Хочется посмотреть, как они перейдут из детского хоккея во взрослый, это очень трудно», — цитирует Разина официальный сайт команды.