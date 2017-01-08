Андриевский: наше безвольное, беззубое большинство сыграло роль в поражении

Главный тренер «Адмирала»подвёл итоги после поражения в матче со «Слованом» (2:3).«Турнирная таблица такая, что очки нужны и нам и «Словану», поэтому игра была напряженной. Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу еще раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное, беззубое большинство сыграло определенную роль в сегодняшнем поражении», — цитирует Андриевского официальный сайт клуба.