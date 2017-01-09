Кенневилль — третий тренер в истории НХЛ, проведший 1500 матчей

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) стал для главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Джоэла Кенневилля 1500-м в лиге.По этому показателю 58-летний специалист уступает только Скотти Боумэну (2141 матч) и Элу Арбуру (1607 матчей). Из действующих тренеров ближе всех к этой отметке находится Линди Рафф из «Даллас Старз» (1451 матч).Кроме того, эта победа стала для Кенневилля 827-й в Национальной хоккейной лиге лиге, по их количеству он уступает только Боумэну (1244), опережая Арбура (782).