Черри: партнёры должны говорить Уэберу — не бросай на тренировках и раскатках

Хоккейный эксперт Дон Черри высказался об игре защитника «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера. Он в текущем сезоне своими бросками нанёс несколько повреждений партнёрам, самое серьёзное – Брендану Галлахеру, который пропустит восемь недель.«Уверен, что они подходили к Уэберу и говорили: «Смотри, если я стою около ворот, бросай пониже». В этом эпизоде шайба летела слишком высоко. Так же бросал Борис Миронов. Ты не можешь стоять у ворот, а партнёры не хотят.И момент с Пачьоретти на раскатке. Он всегда должен говорить Уэберу: «С такой пушкой не бросай на тренировках и раскатках», – цитирует эксперта Sportsnet.