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Мастерский пас Дадонова на Сегина позволил «Далласу» перевести в овертайм матч с «Ойлерз»

Мастерский пас Дадонова на Сегина позволил «Далласу» перевести в овертайм матч с «Ойлерз»
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В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент идёт первый овертайм, счёт в матче 2:2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)     2:3 Макдэвид (Бушар) – 80:32 (5x5)    

Обе шайбы хозяев в этой встрече на счету нападающего Тайлера Сегина, во второй из которых поучаствовал российский нападающий Евгений Дадонов, стянув на себя нескольких защитников «Ойлерз» и отдав пас, после которого Сегину оставалось лишь подставить клюшку. Этот гол помог «Старз» перевести игру в овертайм.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео красивого момента с участием россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 35-летнего Дадонова, с учётом этой игры, 7 (3+4) очков в 14 матчах.

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