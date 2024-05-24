Мастерский пас Дадонова на Сегина позволил «Далласу» перевести в овертайм матч с «Ойлерз»

В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На данный момент идёт первый овертайм, счёт в матче 2:2.
Обе шайбы хозяев в этой встрече на счету нападающего Тайлера Сегина, во второй из которых поучаствовал российский нападающий Евгений Дадонов, стянув на себя нескольких защитников «Ойлерз» и отдав пас, после которого Сегину оставалось лишь подставить клюшку. Этот гол помог «Старз» перевести игру в овертайм.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео красивого момента с участием россиянина:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем плей-офф на счету 35-летнего Дадонова, с учётом этой игры, 7 (3+4) очков в 14 матчах.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: