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Мастерский пас Дадонова на Сегина позволил «Далласу» перевести в овертайм матч с «Ойлерз»

В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент идёт первый овертайм, счёт в матче 2:2.

Обе шайбы хозяев в этой встрече на счету нападающего Тайлера Сегина, во второй из которых поучаствовал российский нападающий Евгений Дадонов, стянув на себя нескольких защитников «Ойлерз» и отдав пас, после которого Сегину оставалось лишь подставить клюшку. Этот гол помог «Старз» перевести игру в овертайм.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео красивого момента с участием россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 35-летнего Дадонова, с учётом этой игры, 7 (3+4) очков в 14 матчах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: