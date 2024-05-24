Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения во втором овертайме от «Эдмонтона»

В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

Победу гостям на первой минуте второго овертайма принёс точный бросок звёздного нападающего Коннора Макдэвида. Также в составе победителей отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

В составе «Старз» дублем отметился форвард Тайлер Сегин.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.