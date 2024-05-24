Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения во втором овертайме от «Эдмонтона»

Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения во втором овертайме от «Эдмонтона»
Комментарии

В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)     2:3 Макдэвид (Бушар) – 80:32 (5x5)    

Победу гостям на первой минуте второго овертайма принёс точный бросок звёздного нападающего Коннора Макдэвида. Также в составе победителей отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

В составе «Старз» дублем отметился форвард Тайлер Сегин.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

Сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Макдэвид сломает проклятие 30-летней давности. Коннор возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне
Макдэвид сломает проклятие 30-летней давности. Коннор возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android