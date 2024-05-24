Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения во втором овертайме от «Эдмонтона»
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В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5) 0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5) 1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5) 2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5) 2:3 Макдэвид (Бушар) – 80:32 (5x5)
Победу гостям на первой минуте второго овертайма принёс точный бросок звёздного нападающего Коннора Макдэвида. Также в составе победителей отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман.
В составе «Старз» дублем отметился форвард Тайлер Сегин.
Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.
Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.
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