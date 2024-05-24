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Хайман приблизился к рекорду Овечкина по заброшенным шайбам в рамках одного сезона НХЛ

Хайман приблизился к рекорду Овечкина по заброшенным шайбам в рамках одного сезона НХЛ
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В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент закончился первый овертайм, счёт в матче 2:2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)     2:3 Макдэвид (Бушар) – 80:32 (5x5)    

Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Зак Хайман. Этот гол стал 66-м для 31-летнего канадца в нынешнем сезоне суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф. Этот результат помог Хайману выйти на седьмое место в истории НХЛ среди левых нападающих по количеству заброшенных шайб в рамках одного сезона, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком (1992/1993). Следующей целью канадца является второй из двух рекордов Александра Овечкина, который в сезоне-2008/2009 забросил 67 шайб. Отметим, что в сезоне-2007/2008 россиянин смог отметиться 69 голами. Лидером всех времён по этому показателю является Люк Робитайл (72 шайбы в сезоне-1992/1993).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Хаймана, с учётом этой игры, 15 (12+3) очков в 13 матчах.

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