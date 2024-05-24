Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье и Бобби Орра в истории плей-офф НХЛ

В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади два периода, счёт 2:1 в пользу гостей.

Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль отметился к этой минуте заброшенной шайбой.

Таким образом, этот матч стал уже 13-м подряд для 28-летнего форварда со старта текущего плей-офф, в котором он не уходит со льда без набранного очка. По этому показателю Драйзайтль повторил достижения легендарных Марка Мессье (1994) и Бобби Орра (1972) и вышел на пятое место в истории Кубка Стэнли. Лидером всех времён по очковой серии со старта плей-офф является Брайан Троттье, который в 1981 году начал розыгрыш Кубка Стэнли с 18 подряд матчей с набранными очками.

Всего в нынешнем плей-офф на счету немецкого форварда, с учётом этого матча, 25 (9+16) очков в 13 играх.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: