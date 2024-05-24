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Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье и Бобби Орра в истории плей-офф НХЛ

Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье и Бобби Орра в истории плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади два периода, счёт 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
2 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)    

Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль отметился к этой минуте заброшенной шайбой.

Таким образом, этот матч стал уже 13-м подряд для 28-летнего форварда со старта текущего плей-офф, в котором он не уходит со льда без набранного очка. По этому показателю Драйзайтль повторил достижения легендарных Марка Мессье (1994) и Бобби Орра (1972) и вышел на пятое место в истории Кубка Стэнли. Лидером всех времён по очковой серии со старта плей-офф является Брайан Троттье, который в 1981 году начал розыгрыш Кубка Стэнли с 18 подряд матчей с набранными очками.

Всего в нынешнем плей-офф на счету немецкого форварда, с учётом этого матча, 25 (9+16) очков в 13 играх.

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