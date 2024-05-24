Макдэвид вышел на 3-е место в истории «Ойлерз» по матчам минимум с одним голом и ассистом
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В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5) 0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5) 1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5) 2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5) 2:3 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 80:32 (5x5)
Победу гостям принёс точный бросок звёздного нападающего Коннора Макдэвида в начале второго овертайма. Также в этой игре канадец записал на свой счёт результативную передачу. Этот результат помог 27-летнему форварду выйти на третье место в истории «Эдмонтона» по количеству матчей, в котором он смог отметиться минимум одним голом и результативной передачей (184), сравнявшись с Гленном Андерсоном. Больше только у легендарных Яри Курри (237) и Уэйна Гретцки (346).
Всего на счету Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 (3+20) очка в 13 играх.
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