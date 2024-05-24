Макдэвид вышел на 3-е место в истории «Ойлерз» по матчам минимум с одним голом и ассистом

В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

Победу гостям принёс точный бросок звёздного нападающего Коннора Макдэвида в начале второго овертайма. Также в этой игре канадец записал на свой счёт результативную передачу. Этот результат помог 27-летнему форварду выйти на третье место в истории «Эдмонтона» по количеству матчей, в котором он смог отметиться минимум одним голом и результативной передачей (184), сравнявшись с Гленном Андерсоном. Больше только у легендарных Яри Курри (237) и Уэйна Гретцки (346).

Всего на счету Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 (3+20) очка в 13 играх.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: