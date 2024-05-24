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Задоров — на вопрос о своём контракте: вы эти цифры с дерева берёте?

Задоров — на вопрос о своём контракте: вы эти цифры с дерева берёте?
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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров ответил на вопрос журналиста, каким должен быть его следующий контракт.

«Как вы думаете, сколько я должен заработать? Я не знаю, откуда вы взяли эти цифры, с дерева? Вам пора перестать слушать репортёров из Эдмонтона», — приводит слова Задорова журналист Брендан Бэтчелор в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в составе «Ванкувера» Задоров дошёл до полуфинала плей-офф Западной конференции, где команда в серии проиграла «Эдмонтон Ойлерз». В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+3».

Всего за карьеру в плей-офф НХЛ на счету россиянина восемь голов и 11 результативных передач в 58 матчах.

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