Тайлер Сегин смог забить в финале конференции Кубка Стэнли спустя 13 лет

В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На данный момент позади три периода, счёт в матче 2:2.
Дублем в составе хозяев отметился нападающий Тайлер Сегин. Примечательно, что до этого 32-летний канадец забивал в финале конференции в далёком 2011 году. Сегин — четвёртый игрок в истории НХЛ с минимум 13-летней разницей (13 лет и 6 дней) между голами на данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобное случалось с Дайнюсом Зубрусом (19 лет и 1 день с 1997 по 2016), Биллом Герином (13 лет и 354 дня с 1995 по 2009) и Джонни Готтселигом (13 лет и 1 день с 1931 по 1944).
Всего в нынешнем плей-офф на счету Сегина, с учётом этой игры, 10 (5+5) очков в 14 матчах.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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