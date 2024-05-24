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Тайлер Сегин смог забить в финале конференции Кубка Стэнли спустя 13 лет

Тайлер Сегин смог забить в финале конференции Кубка Стэнли спустя 13 лет
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В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади три периода, счёт в матче 2:2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)     2:3 Макдэвид (Бушар) – 80:32 (5x5)    

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Тайлер Сегин. Примечательно, что до этого 32-летний канадец забивал в финале конференции в далёком 2011 году. Сегин — четвёртый игрок в истории НХЛ с минимум 13-летней разницей (13 лет и 6 дней) между голами на данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобное случалось с Дайнюсом Зубрусом (19 лет и 1 день с 1997 по 2016), Биллом Герином (13 лет и 354 дня с 1995 по 2009) и Джонни Готтселигом (13 лет и 1 день с 1931 по 1944).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Сегина, с учётом этой игры, 10 (5+5) очков в 14 матчах.

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