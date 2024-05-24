Инсайдер: генменеджер «Каролины» Дон Уодделл провёл переговоры с «Коламбусом»

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл близок к уходу из клуба, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в социальных сетях.

По информации Лебрюна, 65-летний Уодделл, контракт которого с «ураганами» истекает, получил разрешение от клуба на ведение переговоров с другими командами. При этом сама «Каролина» так же уже провела беседы с потенциальными кандидатами на этот пост.

Позже, комментируя в соцсетях данную информацию, другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что Уодделл провёл переговоры с «Коламбус Блю Джекетс».

В качестве генерального менеджера «Харрикейнз» Уодделл работает с мая 2018 года. Именно при нём «ураганы» обрели действующего главного тренера Рода Бриндамора, однако в финал Кубка Стэнли за это время не вышли ни разу. В нынешнем сезоне клуб остановился во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

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