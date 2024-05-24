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«Эдмонтон» одержал первую победу в финале конференции КС в эпоху Макдэвида и Драйзайтля

«Эдмонтон» одержал первую победу в финале конференции КС в эпоху Макдэвида и Драйзайтля
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В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)     2:3 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 80:32 (5x5)    

Таким образом, эта победа стала первой для «Ойлерз» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху двух безоговорочных лидеров команды — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Напомним, именно точный бросок первого в самом начале второго овертайма и принёс «нефтяникам» победу и лидерство в серии. Немецкий форвард также в этой встрече отметился голом.

Макдэвид и Драйзайтль являются одноклубниками с 2015 года.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

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