«Эдмонтон» одержал первую победу в финале конференции КС в эпоху Макдэвида и Драйзайтля

В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

Таким образом, эта победа стала первой для «Ойлерз» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху двух безоговорочных лидеров команды — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Напомним, именно точный бросок первого в самом начале второго овертайма и принёс «нефтяникам» победу и лидерство в серии. Немецкий форвард также в этой встрече отметился голом.

Макдэвид и Драйзайтль являются одноклубниками с 2015 года.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

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