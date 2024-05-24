Макдэвид повторил редкое достижение Кучерова в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади три периода, счёт в матче 2:2.

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился к этой минуте результативной передачей. Этот ассист стал 20-м для 27-летнего форварда в нынешнем плей-офф. Это уже второй раз в карьере Макдэвида, когда ему удаётся преодолеть отметку в 20 передач в розыгрыше Кубка Стэнли. Канадец стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удавалось сделать минимум 20 ассистов в плей-офф более одного раза за карьеру. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (6), Никите Кучерову (2), Дагу Гилмору (2) и Марку Мессье (2).

Всего на счету Макдэвида в текущем плей-офф, с учётом этой игры, 22 (2+20) очка в 13 матчах.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: