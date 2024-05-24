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Макдэвид повторил редкое достижение Кучерова в плей-офф НХЛ

Макдэвид повторил редкое достижение Кучерова в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади три периода, счёт в матче 2:2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)     2:3 Макдэвид (Бушар) – 80:32 (5x5)    

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился к этой минуте результативной передачей. Этот ассист стал 20-м для 27-летнего форварда в нынешнем плей-офф. Это уже второй раз в карьере Макдэвида, когда ему удаётся преодолеть отметку в 20 передач в розыгрыше Кубка Стэнли. Канадец стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удавалось сделать минимум 20 ассистов в плей-офф более одного раза за карьеру. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (6), Никите Кучерову (2), Дагу Гилмору (2) и Марку Мессье (2).

Всего на счету Макдэвида в текущем плей-офф, с учётом этой игры, 22 (2+20) очка в 13 матчах.

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