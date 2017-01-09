Генменеджер «Трактора»: клуб не вёл разговоров с Нестеровым и его агентом

Генеральный менеджер «Трактора»сообщил, что клуб не вёл переговоров о возвращении защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Нестерова. Права на 23-летнего игрока в КХЛ принадлежат челябинскому клубу.Ранее агент игрока сообщил, что Нестеров рассматривает возможность возвращения в КХЛ из-за дефицита игрового времени в команде НХЛ. В текущем сезоне хоккеист провёл 28 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.«Разговоров никаких ни с Никитой, ни с его агентом не было. Думаю, что всё это надумано ради громкого заявления», — цитирует функционера ТАСС.