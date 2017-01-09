Плющев: ЦСКА и СКА нужны не просто очки, а моральное преимущество перед плей-офф

Известный специалист, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился своим мнением о предстоящей встрече между двумя фаворитами регулярного чемпионата ЦСКА и СКА, которая состоится в 19:30 по мск.
«ЦСКА и СКА идут в одно дыхание. Думаю, что игра сегодня будет бескомпромиссной. Победит тот, кто будет лучше готов к матчу, у кого выше потенциал на сегодняшний день — насколько удачно сыграют вратари и насколько будет лучше реализация большинства у той или другой команды.
ЦСКА характерная команда, заряженная на игру. Они очень здорово играют с сильными соперниками. Встречи между этими командами всегда проходят в жесткой борьбе и им нужны не просто за очки, а моральное преимущество перед плей-офф. ЦСКА – это соперник, с которым не просто надо считаться – его надо уважать!
Говорить о том, кто-то между ними определенный фаворит я не могу. Здесь может определить все одна игра, даже не очная. Кто-то споткнется на каком-то сопернике и одна из них пройдет вперед. Ведь никто же не предполагал, что у СКА будет серия из четырёх поражений подряд, и никто не ожидал, что ЦСКА будет терять незапланированные очки.
Перед плей-офф все «кусаются» за очки так, что мало не покажется. Фаворитов в первенстве несколько, но обе армейские команды выделяются из всей западной конференции, а кто будет фаворитом – увидим на финише гладкого календаря. Не думаю, что будет большой разрыв в очках» — рассказал Владимир Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
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