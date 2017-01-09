Рыков: проработал с Брагиным два года и пересмотрел своё отношение к хоккею

Защитник СКА Егор Рыков поделился эмоциями от выступления за молодёжную сборную России на чемпионате мира.
«Когда меня в пятилетнем возрасте отец привёл в хоккей, не думал об этом – ни о чемпионате мира, ни о том, что окажусь в СКА. Кто из защитников является примером? Если говорить о россиянах, то, наверное, Андрей Марков.
МЧМ-2017? Отличная атмосфера была, остались только положительные эмоции. Как в прошлом году, так и в этом. Наши болельщики были на трибунах, люди писали нам пожелания в Интернете – это очень приятно, спасибо всем большое. По распорядку сборная похожа на СКА: потренировались, поели, отдохнули, а потом начинали уже готовиться к матчу. Условия были очень хорошие, уютные раздевалки – спасибо тем, кто их готовил.
Кто из партнёров по сборной – будущая звезда мирового хоккея? Конечно, Кирилл Капризов. Он был капитаном и в раздевалке, и на льду. Доказывал всё не на словах, а на деле. Денис Гурьянов тоже отлично сыграл, особенно в плей-офф. В принципе, мы играли одним кулаком. Проработал с Брагиным два года и за это время пересмотрел своё отношение к хоккею. Всегда прислушиваюсь к этому замечательному специалисту. Он умеет найти нужные слова, да и на тренировках создаёт классную атмосферу.
Матч с ЦСКА? Конечно, это битва, дерби. Волнение присутствует, стараюсь настраиваться так же, как всегда: поспокойнее», — цитирует игрока официальный сайт СКА.