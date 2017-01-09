Вайсфельд: «молодёжка» 7 лет в призах, это показатель развития нашего хоккея

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подвёл итоги МЧМ-2017. Сборная России завоевала бронзовые медали.
«Мы были в одном броске от финала, вы же и сами, наверное, видели — ребята играли неплохо. Результат тоже неплохой. Очень рады за голевые успехи наших игроков. И Кирилл Капризов, и Михаил Воробьёв очень уверенно себя показывали, победа над шведами — хороший знак, показатель уровня подготовки.
Шведы в групповом раунде и на стадии четвертьфиналов меня больше всего поразили, очень уверенно играли. Поражение от Канады у шведов было больше от психологии, есть у шведов какой-то страх в плей-офф, неуверенность. Ну а мы вернулись не с пустыми руками, уже семь лет в призах, это показатель развития нашего вида спорта», – цитирует функционера «Реальное время».