Кархунен: результаты «Куньлуня», если кого и удивляют, то только не саму команду

Голкипер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Томи Кархунен поделился впечатлениями от дебютного сезона команды в КХЛ.
«Наши результаты могут удивлять других людей, но не нас самих. Мы знали, что у нас будет хорошая команда. Отлично, что мы делаем небольшой сюрприз в этом сезоне. В то, что мы идём в зоне плей-офф, нет ничего удивительного. Посещаемость домашних матчей? Хоккей – это новый вид спорта в Китае, как местные болельщики лучше узнают игру, то атмосфера на арене будет незабываемой», — сказал Кархунен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рихардом Вайнфортнером.
«Куньлунь» идёт на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ.