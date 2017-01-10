Светлов: отмена гола Ожиганова? Решение можно было принять в обе стороны

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренервысказался об «армейском» дерби ЦСКА — СКА.«Мы увидели настоящий кубковый хоккей, скорее всего, репетицию финала Западной конференции — 2017 и, возможно, скрытый финал всей КХЛ-2017. Команды очень хорошо подготовились к очной встрече, что понятно — ставки были высоки. По сути, победитель получил и моральное, и материальное, в виде очков, преимущество в борьбе за первый кубковый «посев». Именно поэтому в плане зрелищности мы увидели не самое красочное дерби. ЦСКА всегда играет очень плотно, на прессинге и удушении. В отличие от «армейцев» Москвы Санкт-Петербург раньше действовал более романтично. Но на сей раз и СКА отработал жёстко и прагматично, что объясняется высокой значимостью матча.Бросилось в глаза, насколько плотно ЦСКА играл в меньшинстве. Четвёрка обороняющихся строила квадрат, по сути, на ползоны, хоккеисты прижимались к своим воротам. Так ЦСКА решал проблему звена Гусев — Дадонов — Шипачёв, которое при реализации большинства сегодня лучшее в Лиге и которое за счёт классных разрезающих передач действует очень глубоко. Какие ходы СКА удивили? Во-первых, тот же ход с Беловым стал неожиданным. Пожалуй, в КХЛ к таким подключениям нас приучила разве что «Магнитка», в которой защитник Антипин в большинстве регулярно идёт на пятачок. Ну ещё в «Амуре» так иногда поступает защитник Коларж. СКА особое внимание уделил строгой игре на пятачке. В этом компоненте ЦСКА, наверное, лучший клуб Лиги. И то, что «армейцы» Москвы «с мясом» смогли забросить только одну шайбу, — заслуга Санкт-Петербурга. Порадовало, что на принципиальную игру вновь вышли наши молодые голкиперы — Сорокин и Шестёркин.В дополнительное время несколько удивило то, что в формате 3 на 3 лучше смотрелся ЦСКА, хотя индивидуально сильных мастеров больше как раз у СКА. Отмена гола Ожиганова? Тонкий момент, решение можно было принять в обе стороны. Повторы по ТВ всё-таки не дали нам чёткой картины, был ли офсайд и касался ли игрок ЦСКА линии при входе в зону. Поэтому здесь мы должны довериться арбитрам, у которых были все технические возможности для детального изучения эпизода», — цитирует Светлова Russia-Hockey.