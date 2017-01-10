С. Гусев: всегда зову тренера по имени-отчеству, никаких фамильярностей

Защитник «Югры»поделился впечатлениями от текущего сезона и рассказал о взаимоотношениях с тренерами.«Мне просто нравится играть, нравится сам процесс игры в хоккей. В эмоциональном плане ещё не пришёл к тому, чтобы закончить. Мне хотелось бы остаться в хоккее. Я думаю либо о тренерстве, либо о какой-то должности в клубе. Какой именно – пока не загадываю. Когда закончится карьера, тогда и нужно будет решать.Я никогда не спорю с тренером. Он на то и тренер, чтобы выполнять все его требования. Ты не воспринимаешь тренера как ровесника. Есть тренер и есть игрок, и неважно, какого вы возраста. Он может быть и намного моложе. Есть руководитель и подчинённый. Или, например, губернатор и простой рабочий. Я вообще никогда не заглядываю в паспорт, всегда зову тренера по имени-отчеству, никаких фамильярностей», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.