Захаркин: сейчас неважно, как играет Сведберг, я должен сделать его номером один

«Мы уже какой матч начинаем плохо, думается, что ребята хотят сыграть строго в обороне, не проигрывать единоборства, это приводит к совершенно глупым удалениям опытных игроков. Это странно. Сложность сегодняшнего матча была в том, что у нас все четыре звена вновь созданные. Но в целом всё равно команда должна работать, бороться, строже играть в обороне, не начинать с гандикапа в одну-две шайбы. Мы это делаем практически в каждом матче. Есть над чем работать.
Я думал над разными вариантами, куда поставить Капризова и Воробьёва. Просто у меня есть видение, как команда должна играть. Мы ведь не команда ради Капризова и Воробьёва, а команда, которая может продуцировать, собирать очки, выигрывать матчи. Я посчитал, что в таком сочетании будет лучше.
Дмитрий Макаров не играл, потому что у нас появилась счастливая возможность ротировать игроков. У нас есть один защитник сверху, правда, сегодня Дениса Бодрова удалили, и я думаю, что он ещё получит дисквалификацию. Но есть ещё Петрищев, и ещё у нас есть два нападающих сверху и прекрасная возможность для ротации состава.
Ротацию в линии вратарей проводить не буду. Остался месяц до плей-офф, мне теперь не важно, как будет играть Сведберг, я должен сделать из него номер один, чтобы команда понимала, что он делает, чтобы он набрался уверенности. Здесь нет места для экспериментов», — цитирует Захаркина пресс-служба клуба.