Результаты игрового дня МХЛ

«Амурские Тигры» дома уступили МХК «Динамо» Спб со счётом 4:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 12:00 МСК
Хабаровск
4 : 5 2:2, 2:2, 0:1
Санкт-Петербург
0:1 – Чернюк (Назаревич, Ельшанский) – 02:44 (5x4), 1:1 – Шабуров – 07:00 (5x5), 2:1 – Гиздатуллин (Шабуров) – 07:26 (5x5), 2:2 – Куракин (Ельшанский) – 11:43 (5x4), 3:2 – Елесин (Крутий, Гиздатуллин) – 25:49 (5x4), 4:2 – Цуриков (Науменко, Волошин) – 28:56 (5x5), 4:3 – Сулима – 31:47 (5x5), 4:4 – Михайлов (Шурыгин, Дыняк) – 37:40 (5x5), 4:5 – Куракин (Назаревич, Зеленков) – 57:57 (5x5)
«Атланты» в гостях одолели «Тайфун» — 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 12:00 МСК
Приморский край
3 : 4 1:2, 1:0, 1:2
Московская область
0:1 – Миллер (Щербаков) – 00:36 (5x5), 0:2 – Миллер (Щербаков) – 06:22 (5x5), 1:2 – Ахметянов (Гершкович) – 10:08 (5x5), 2:2 – Шуркалов (Чернов) – 28:43 (5x4), 2:3 – Миллер (Шинкаренко, Колегов) – 40:48 (5x5), 3:3 – Кумов (Тарлецкий) – 41:46 (5x5), 3:4 – Щербаков (Миллер, Соколов) – 58:57 (5x5)
«Алмаз» в Череповце выиграл у ХК «Рига» со счётом 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 14:00 МСК
Череповец
2 : 1 0:0, 2:0, 0:1
Рига
1:0 – Лощенко (Орлов, Гераськин) – 33:11 (5x5), 2:0 – Шляхтов (Колесников) – 34:27 (5x5), 2:1 – Разгалс (Карклс) – 42:48 (5x5)
«Русские Витязи» в Санкт-Петербурге взяли верх над «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 14:00 МСК
Санкт-Петербург
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Чехов
0:1 – Горохов (Ануфриев) – 21:33 (5x4), 1:1 – Мишкин (Яровой, Полодян) – 41:38 (5x5), 1:2 – Хусаинов (Пенышкин) – 47:57 (5x5), 1:3 – Иванюженков (Кожемякин, Чуйков) – 59:02 (en)
«Стальные Лисы» в Магнитогорске разгромили «Ладью» со счётом 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 15:00 МСК
Магнитогорск
5 : 0 0:0, 4:0, 1:0
Тольятти
1:0 – Ольшанский (Пятин, Башкиров) – 22:46 (5x5), 2:0 – Меньщиков (Железков, Дюкарев) – 25:40 (5x4), 3:0 – Дюкарев (Железков, Игошев) – 33:25 (5x4), 4:0 – Швырев (Коробкин) – 35:10 (5x5), 5:0 – Платонов (Игошев, Ерёмин) – 46:06 (5x5)
«Сарматы» на домашней площадке обыграли «Ирбис» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 17:00 МСК
Оренбург
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Казань
1:0 – Тявин (Родионов, Сгибнев) – 01:07 (5x5), 1:1 – Расулов (Самсонов) – 16:16 (5x5), 2:1 – Тявин (Сгибнев, Любишкин) – 30:35 (5x5), 3:1 – Вараница (Заречный, Карлиев) – 49:03 (5x5), 3:2 – Богатов (Редков, Валеев) – 52:05 (5x4), 4:2 – Залалутдинов – 56:14 (5x5)
«Сибирские Снайперы» в гостях уверенно обыграли «Тюменский Легион» со счётом 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 17:00 МСК
Тюмень
1 : 4 0:0, 0:2, 1:2
Новосибирская область
0:1 – Локтев (Лапин, Денисенко) – 33:36 (5x5), 0:2 – Молофеев (Ткаченко, Михайлов) – 39:57 (5x5), 0:3 – Молофеев (Ткаченко, Сухов) – 50:38 (5x4), 1:3 – Лешков (Баранцев) – 54:49 (5x4), 1:4 – Локтев (Денисенко, Морозов) – 58:25 (5x5)
МХК «Спартак» в овертайме одолел СКА-1946 со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
2 : 3 1:1, 0:0, 1:1, 0:1
Москва
1:0 – Вейтов (Милёхин, Нестеров) – 09:34 (5x4), 1:1 – Авксентьев (Шалагин, Звягинцев) – 13:18 (5x5), 1:2 – Цыплаков – 44:02 (5x5), 2:2 – Кукштель (Барабанов, Курбатов) – 56:26 (5x5), 2:3 – Леванов (Розанов) – 62:29 (4x4)