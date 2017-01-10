Результаты игрового дня МХЛ

10 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно восемь матчей.«Амурские Тигры» дома уступили МХК «Динамо» Спб со счётом 4:5.«Атланты» в гостях одолели «Тайфун» — 4:3.«Алмаз» в Череповце выиграл у ХК «Рига» со счётом 2:1.«Русские Витязи» в Санкт-Петербурге взяли верх над «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:1.«Стальные Лисы» в Магнитогорске разгромили «Ладью» со счётом 5:0.«Сарматы» на домашней площадке обыграли «Ирбис» — 4:2.«Сибирские Снайперы» в гостях уверенно обыграли «Тюменский Легион» со счётом 4:1.МХК «Спартак» в овертайме одолел СКА-1946 со счётом 3:2.