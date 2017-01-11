«Нэшвилл» за 2 секунды до конца ОТ в меньшинстве вырвал победу у «Ванкувера»

«Нэшвилл Предаторз» добыл непростую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.Остин Уотсон на 21-й минуте открыл счёт в матче, забив за «Нэшвилл». Гости отыгрались за 49 секунд до конца третьего периода — отличился Брэндон Саттер. Победу «Предаторз» принёс точный бросок Калле Ернкрока за две секунды до конца овертайма. Отметим, что в этот момент «Нэшвилл» играл в меньшинстве «3 на 4».Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 16 минут.