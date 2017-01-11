Стоа: Капризов очень скоро будет играть в НХЛ

Нападающий «Спартака» Райан Стоа прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:5) и поделился мнением об игре своего бывшего партнёра по «Кузне» Кирилла Капризова.
«У нас был хороший старт. Не знаю, что потом пошло не так. Отвратительно провели второй период, позволили им забить четыре гола и вернуться в игру. Нам надо играть от начала до конца все 60 минут матча. Играем 40 минут, а на 20 минут выбываем. Вот видите — сегодня пропустили четырежды, с «Автомобилистом» — три раза.
Капризов? Я обожаю этого парня. Это потрясающий парень. Он очень усердно тренируется. Очень скромный. Я действительно рад видеть, какого он достиг успеха. Знаете, у него отличная семья, замечательные люди. Здорово, когда такие, как он, добиваются высот. Мы вместе проводили время, когда играли в одной команде. Здорово было увидеться с ним. Очень скоро он будет играть в НХЛ», – цитирует хоккеиста «В тени рекордов».