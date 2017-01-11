Смит: когда генменеджер позвонил мне, я сначала подумал, что меня обменяли

Голкипер «Аризоны Койотс» Майк Смит прокомментировал свой вызов на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги.«Я не хотел перезванивать Чайке, когда он оставил мне голосовое сообщение. Я думал, что меня обменяли. Когда генеральный менеджер звонит тебе во время недели перерыва – это худшее, что может вообще быть. Сначала я был немного шокирован. Это особенный момент. Чем старше ты становишься, тем сильнее ты понимаешь, что твоё время в НХЛ тает буквально на глазах», – цитирует хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.