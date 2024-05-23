«Не хватает слов, чтобы описать его игру». Форвард «Флориды» — о Бобровском в плей-офф НХЛ

Нападающий «Флориды» Картер Вераге прокомментировал игру вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Рейнджерс» (3:0). Россиянин отразил все 23 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«Он играет невероятно на протяжении всего плей-офф. У меня не хватает слов, чтобы в полной мере описать его игру. Он очень много работает. Мы очень уверены в себе, когда он играет в воротах. Мы просто стараемся играть настолько сильно в защите, насколько можем. Когда он нам нужен, то всегда приходит нам на помощь», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.