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«Не хватает слов, чтобы описать его игру». Форвард «Флориды» — о Бобровском в плей-офф НХЛ

«Не хватает слов, чтобы описать его игру». Форвард «Флориды» — о Бобровском в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Флориды» Картер Вераге прокомментировал игру вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Рейнджерс» (3:0). Россиянин отразил все 23 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«Он играет невероятно на протяжении всего плей-офф. У меня не хватает слов, чтобы в полной мере описать его игру. Он очень много работает. Мы очень уверены в себе, когда он играет в воротах. Мы просто стараемся играть настолько сильно в защите, насколько можем. Когда он нам нужен, то всегда приходит нам на помощь», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    
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