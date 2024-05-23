Баширов – о продлении Хмелевски: переговоры были непростыми, все получили, что хотели

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о ходе переговоров с американским форвардом Александром Хмелевски.

«Переговоры были непростыми. Были и остановки в переговорах. Из тех, что называют работой агентов игрока. Потом смогли откровенно поговорить. Где-то было обоюдное недопонимание. Мы знали, что нам в построении команды нужен сильный игрок на долгие годы. Думаю, все получили, что хотели. Главное – это итог. Александр Хмелевски остается в Уфе.

Хмелевски просил зарплату как у Буше? Такого аргумента сторона игроков нам не выдвигала. Это было бы совсем уж упрощенным представлением о переговорах. Хоккеисты получили хорошие, достойные предложения. Все понимают, что Ливо и Хмелевски в данный момент – это одни из главных игроков лиги. Переговоры с Ливо прошли спокойно. У него был выбор. Он остался в Уфе», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.