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«Мы приехали, чтобы победить». Ткачук — о результате первого матча серии с «Рейнджерс»

«Мы приехали, чтобы победить». Ткачук — о результате первого матча серии с «Рейнджерс»
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (3:0). Форвард стал автором победного гола и результативной передачи.

«Мы играли во враждебной среде против лучшей команды лиги и использовали это как мотивацию, чтобы сыграть сильно и одержать победу. Мы приехали сюда, чтобы победить. В начале серии и в начале матча ты стараешься играть в силовой хоккей. Во втором периоде мы немного отошли от этого, но в заключительном периоде мы вновь вернулись к своей игре.

В целом мы довольны тем, как прошла первая игра. Многие вещи мы можем улучшить, но на победу никогда не жалуешься, особенно в плей-офф. Готовимся ко второй игре», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    
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