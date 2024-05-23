«Мы приехали, чтобы победить». Ткачук — о результате первого матча серии с «Рейнджерс»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (3:0). Форвард стал автором победного гола и результативной передачи.

«Мы играли во враждебной среде против лучшей команды лиги и использовали это как мотивацию, чтобы сыграть сильно и одержать победу. Мы приехали сюда, чтобы победить. В начале серии и в начале матча ты стараешься играть в силовой хоккей. Во втором периоде мы немного отошли от этого, но в заключительном периоде мы вновь вернулись к своей игре.

В целом мы довольны тем, как прошла первая игра. Многие вещи мы можем улучшить, но на победу никогда не жалуешься, особенно в плей-офф. Готовимся ко второй игре», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.