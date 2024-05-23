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В «Салавате» высказались о будущем в команде Кулёмина и Хафизуллина

В «Салавате» высказались о будущем в команде Кулёмина и Хафизуллина
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о будущем в команде опытнейших нападающего Николая Кулёмина и защитника Динара Хафизуллина.

«Николай Кулёмин сейчас решает свои личные вопросы. Мы поддерживаем связь. В середине июня уже будет что-то определённое. С Динаром Хафизуллиным мы на финальной стадии переговоров. В ближайшие дни вы всё узнаете», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 37-летний Кулёмин принял участие в 46 матчах, отметившись 25 (13+12) результативными действиями при показателе полезности «+7». В прошедшей регулярке 35-летний Хафизуллин набрал 25 (4+21) очков в 62 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
Эксклюзив
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
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