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Гендиректор «Салавата» — о цели: вылет в первом раунде никто не оставит без должной оценки

Гендиректор «Салавата» — о цели: вылет в первом раунде никто не оставит без должной оценки
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в клубе уже не будут удовлетворены вылетом в первом раунде Кубка Гагарина.

«Мы видели в этом году прогресс от Егора Сучкова. Данил Алалыкин хорошо начал сезон, но ему в дальнейшем помешали травмы. Все раскрываются по-разному: кому-то надо больше времени. Не у всех получилось. Молодёжь прекрасно понимает свою ответственность перед командой. Возможно, кто-то даже переоценил свои возможности. Но никаких поблажек в отношении молодежи с нашей стороны нет. Есть доверие. Все они знают, что должны приносить результат

Задача всегда одна – Кубок Гагарина. Вылет в первом раунде, даже несмотря на все обстоятельства, которые есть, никто уже не оставит без должной оценки», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
Эксклюзив
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
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