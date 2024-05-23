«Нереальный вратарь! Нам повезло, что он у нас есть». Барков — об игре Бобровского

Капитан «Флориды» Александр Барков высоко оценил игру голкипера Сергея Бобровского в первом матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (3:0). Россиянин оформил шат-аут и был признан первой звездой матча.

«Бобровский сделал несколько важнейших сейвов. Он как всегда нам помог, когда мы нуждались в нём. Он нереальный вратарь, и нам повезло, что он у нас есть. Он играл невероятно, это элитный вратарь НХЛ. Он так усердно работает каждый день, и я не удивлён такому результату. Он делает всё возможное каждый матч, чтобы дать нам шанс выиграть игру», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.