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«Нереальный вратарь! Нам повезло, что он у нас есть». Барков — об игре Бобровского

«Нереальный вратарь! Нам повезло, что он у нас есть». Барков — об игре Бобровского
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Капитан «Флориды» Александр Барков высоко оценил игру голкипера Сергея Бобровского в первом матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (3:0). Россиянин оформил шат-аут и был признан первой звездой матча.

«Бобровский сделал несколько важнейших сейвов. Он как всегда нам помог, когда мы нуждались в нём. Он нереальный вратарь, и нам повезло, что он у нас есть. Он играл невероятно, это элитный вратарь НХЛ. Он так усердно работает каждый день, и я не удивлён такому результату. Он делает всё возможное каждый матч, чтобы дать нам шанс выиграть игру», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    
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