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Гендиректор «Салавата» — о Башкирове: не могли позволить поощрять отсутствие результата

Гендиректор «Салавата» — о Башкирове: не могли позволить поощрять отсутствие результата
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, почему в клубе решили расстаться с нападающим Данилом Башкировым. Уфимский клуб не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» и форвард перешёл в магнитогорский клуб.

«Почему отпустили Башкирова? Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем сезоне 22-летний Башкиров провёл в регулярном чемпионате 64 матча, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+10». Башкиров всю карьеру в КХЛ провёл в «Салавате», где за 246 матчей набрал 71 очко — забросил 29 шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «+16».

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
Эксклюзив
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
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