«Мы должны играть намного лучше». Крайдер — о первом матче «Рейнджерс» в серии с «Пантерз»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер остался разочарован игрой команды в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Флоридой» (0:3).

«Мы должны играть намного лучше. Мы недостаточно быстро перемещали шайбу по льду. Нам нужно играть в простой и быстрый хоккей, давая себе возможность быстро менять звенья и проводить форчек. Сегодня нам это не удалось. Я думаю, что всё сводится к тому, чтобы играть в хоккей „север-юг“, доставлять шайбу в зону атаки и выводить её из своей зоны. Это тот хоккей, который уместен в это время года, и именно в такой хоккей играл соперник.

Я думаю, что у нас есть тенденция иногда пытаться сделать слишком много, вместо того, чтобы просто играть спокойно и стабильно, понимая, что мы не очень хорошо справляемся с прохождением нейтральной зоны. Я имею в виду, у нас есть большое желание, но работать нужно умно, а не просто усердно», — цитирует Крайдера пресс-служба клуба.