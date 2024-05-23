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«Мы должны играть намного лучше». Крайдер — о первом матче «Рейнджерс» в серии с «Пантерз»

«Мы должны играть намного лучше». Крайдер — о первом матче «Рейнджерс» в серии с «Пантерз»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер остался разочарован игрой команды в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Флоридой» (0:3).

«Мы должны играть намного лучше. Мы недостаточно быстро перемещали шайбу по льду. Нам нужно играть в простой и быстрый хоккей, давая себе возможность быстро менять звенья и проводить форчек. Сегодня нам это не удалось. Я думаю, что всё сводится к тому, чтобы играть в хоккей „север-юг“, доставлять шайбу в зону атаки и выводить её из своей зоны. Это тот хоккей, который уместен в это время года, и именно в такой хоккей играл соперник.

Я думаю, что у нас есть тенденция иногда пытаться сделать слишком много, вместо того, чтобы просто играть спокойно и стабильно, понимая, что мы не очень хорошо справляемся с прохождением нейтральной зоны. Я имею в виду, у нас есть большое желание, но работать нужно умно, а не просто усердно», — цитирует Крайдера пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    
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