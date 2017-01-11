Шестёркин: третья шайба от «Авангарда» — моя ошибка, накопилась усталость

Вратарь СКАподелился эмоциями от победы своей команды над омским «Авангардом» со счётом (5:3).«При счёте 4:1 пропустили две шайбы, сразу после этого стал думать, как больше не пропустить, как оставить свои ворота в неприкосновенности. Это было достаточно тяжело, соперник хорошо играл в атаке, шансами воспользовался. Третья шайба была моя, надо было доработать, но накопилась усталость, постараюсь извлечь из этого урок. Ошибка в том, что рано выключился и недоработал эпизод. Несмотря на ротацию в следующем матче, вроде бы в воротах с «Кузней» я буду играть», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.